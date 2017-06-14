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Тест ЗНО з української мови та літератури провалили 8% абітурієнтів, з математики - 16%

УЦОЯО визначив поріг "склав/не склав" з шести предметів ЗНО
У середу, 14-го червня, відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за визначенням порогу "склав/не склав".
Тест ЗНО з української мови та літератури провалили 8% абітурієнтів, з математики - 16% Фото: з відкритих джерел

"На засіданні визначені пороговий бал "склав/не склав" для тесту з української мови і літератури, математики, англійської, німецької, французької, іспанської мов", - інформує прес-служба УЦОЯО.

Зокрема, встановлено, що пороговий бал з української мови та літератури відповідає 24 тестовим балам, з математики - 11 тестовим балам, з англійської, німецької, французької, іспанської мов - 14 тестовим балам.

У зв'язку з цим з української мови та літератури пороговий бал подолали 92% учасників зовнішнього тестування, з математики - 84%, з англійської мови - 85%, з німецької мови - 77%, з французької та іспанської мов - 79% і 78% відповідно.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2026-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України".

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14 06 2017 21:17
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