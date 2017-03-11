Тетерук - Ситнику: станьте агентом закону, щоб вас перестали називати агентом будь-якого впливу

Він зазначив, що представникам НАБУ замість того, щоб "жалітися на нібито тиск з боку політиків та представляти свої домисли у суді, слід краще та професійніше готувати докази, які б розглядалися суддею для прийняття справедливого, обґрунтованого рішення щодо всіх фігурантів справ"

Андрій Тетерук, звертаючись до керівника НАБУ Артема Ситника під час засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції заявив, що детективи Національного антикорупційного бюро України мають ретельніше та професійніше готувати докази для представлення у суді, а не скаржитися на політичний тиск.

Тетерук звернув увагу очільника НАБУ на те, що звинувачення в упередженості та політичній заангажованості лунають на адресу антикорупційного бюро саме через те, що у тотожних справах Бюро поводить себе по-різному по відношенню до різних політиків.

"Коли, наприклад, Сергій Лещенко проводить через "Сбєрбанк" Росії величезні суми коштів і каже, що він позичає їх в "улюбленої людини", тещі чи ще в будь-кого, і по ньому навіть не відкрито кримінальне провадження, щоб розслідувати це все, а проти інших народних депутатів ви робите шоу саме в аналогічних, тотожних ситуаціях. Тобто тут є упередженість, що і дає політикам підстави вважати вашу роботу не незалежною, не справедливою, а якраз упередженою", - заявив перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Якщо ви не хочете, щоб вас називали агентом будь-якого впливу, станьте агентом закону. І це зніме будь-які обвинувачення в обслуговуванні будь-яких політичних або інших інтересів", - наголосив Андрій Тетерук.

Крім того, народний депутат звернувся до керівника НАБУ з приводу того, що нещодавно так званий "громадський активіст" Віталій Шабунін під час зустрічі зі студентами одного з навчальних закладів, де він позиціонував себе як представник "Руху нових сил", заявив, що їх програмна діяльність на найближчий час - це "проведення дострокових парламентських виборів через діяльність НАБУ, яке має показати виборцям, наскільки корумповані представники еліти, а також – поразка на виборах конгломерату БПП і "Народного фронту".

"Якщо така заява відбулася і ви з нею погоджуєтесь, то це порушує основний принцип діяльності НАБУ – політична нейтральність, позапартійність. Якщо ви не погоджуєтесь, то чому від вас немає відповідної реакції?", - звернувся Андрій Тетерук до керівника НАБУ.