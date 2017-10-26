Британське видання The Economist випустило обкладинку з Путіним в образі царя
"Цар народився через 100 років після революції", - пише на обкладинці журнал, інформує Громадське.
Путіна зобразили у мундирі з погонами, зробленими зі стін Кремля та ракет. Одна з медалей на його грудях — це анексований Крим. По інший бік - кайдани, що не дають говорити засобам масової інформації. На плечах — газопровід.
"Тоді як світ відзначає сторіччя Жовтневої революції, Росія знову перебуває під владою царя. Наша обкладинка на цьому тижні", - зазначає у Twitter The Economist.
As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1— The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.
Нагадаємо, раніше "Time" вийшов з обкладинкою на якій Білий дім зливається з Кремлем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа