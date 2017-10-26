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Британське видання The Economist випустило обкладинку з Путіним в образі царя

Одна з медалей на його грудях — це анексований Крим
Британське видання The Economist до річниці Жовтневої революції вийшло з обкладинкою, на якій зображений президент Росії Володимир Путін в образі царя.
Британське видання The Economist випустило обкладинку з Путіним в образі царя Фото: TheEconomist

"Цар народився через 100 років після революції", - пише на обкладинці журнал, інформує Громадське.

Путіна зобразили у мундирі з погонами, зробленими зі стін Кремля та ракет. Одна з медалей на його грудях — це анексований Крим. По інший бік - кайдани, що не дають говорити засобам масової інформації. На плечах — газопровід.

"Тоді як світ відзначає сторіччя Жовтневої революції, Росія знову перебуває під владою царя. Наша обкладинка на цьому тижні", - зазначає у Twitter The Economist.

 

Нагадаємо, раніше  "Time" вийшов з обкладинкою на якій Білий дім зливається з Кремлем.
 

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26 10 2017 21:49
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