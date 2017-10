Британське видання The Economist випустило обкладинку з Путіним в образі царя

"Цар народився через 100 років після революції", - пише на обкладинці журнал, інформує Громадське .

Путіна зобразили у мундирі з погонами, зробленими зі стін Кремля та ракет. Одна з медалей на його грудях — це анексований Крим. По інший бік - кайдани, що не дають говорити засобам масової інформації. На плечах — газопровід.

"Тоді як світ відзначає сторіччя Жовтневої революції, Росія знову перебуває під владою царя. Наша обкладинка на цьому тижні", - зазначає у Twitter The Economist.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1