The Guardian написала про львівське сміття
Чарівне місто на заході України, Львів отримав приємну репутацію, зовсім недавно, проте, стало відомо, про щось зовсім інше: купи сміття.
Про це повідомляє The Guardian.
Протягом декількох місяців, Львів щосили намагається розпорядитися декількома сотнями тонн відходів. Муніципальні чиновники кажуть, що місцеві збирачі сміття стикаються з обмеженим доступом до прилеглих звалищ.
В результаті гори сміття зазвичай проростають в районах і у дворах по всьому регіону. Сьогодні близько третини місць збору відходів Львова переповнені.
"Львів бореться зі сміттям, через те що в травні минулого року, коли вогонь здолав великий полігон за межами міста, загинули чотири людини", - пише видання.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану