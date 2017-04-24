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The Guardian написала про львівське сміття

В результаті гори сміття зазвичай проростають в районах і у дворах по всьому регіону.
Львів - давно відомий своїми будівлями і жвавими кафе - в муках кризи сміття, пише британська газетаThe Guardian
The Guardian написала про львівське сміття Фото: ukranews.com

Чарівне місто на заході України, Львів отримав приємну репутацію, зовсім недавно, проте, стало відомо, про  щось зовсім інше: купи сміття.

Про це повідомляє The Guardian.

Протягом декількох місяців, Львів щосили намагається розпорядитися декількома сотнями тонн відходів. Муніципальні чиновники кажуть, що місцеві збирачі сміття стикаються з обмеженим доступом до прилеглих звалищ.

В результаті гори сміття зазвичай проростають в районах і у дворах по всьому регіону. Сьогодні близько третини місць збору відходів Львова переповнені.

"Львів бореться зі сміттям, через те що в травні минулого року, коли вогонь здолав великий полігон за межами міста, загинули чотири людини", - пише видання.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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