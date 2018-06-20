The Guardian оприлюднила майже 35 тисяч імен мігрантів, які загинули на шляху до Європи
Список опублікований у 56-сторінковому додатку до друкованої версії газети, а також на сайті видання.
Найбільше мігрантів, за даними The Guardian, гинуть в морі, однак є й інші причини. Мігранти гинуть у вантажівках, таборах для прийому біженців, від рук радикалів, а іноді в умовах стресу накладають на себе руки. Так, першим у списку зазначений 24-річний Кімпуа Нсімба з Конго, який повісився в центрі для прийому біженців за п'ять днів після прибуття до Великобританії.
Видання зазначає, що публікує інформацію лише про відомі випадки і насправді жертв набагато більше. З кожним роком кількість загиблих мігрантів зростає: у 1993 році був зафіксований 61 смертельний випадок, а у 2017 році – 3915.
Нагадаємо, у 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тис. біженців.
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