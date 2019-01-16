The Guardian почне виходити в обкладинці з картопляного крохмалю

Така упаковка повністю переробляється за шість місяців

Британська газета The Guardian відмовилася від поліетиленової обкладинки на користь рішення з картопляного крохмалю.

Друковане видання виходить в обкладинці, яка досі була поліетиленовою. Нова упаковка має матову текстуру і не така прозора, повідомляє Dezeen.



Фото: dezeen.com

Видання запустило кампанію по зменшенню використання пластика після відгуків читачів. Як зазначено в інструкції до обкладинки, її необхідно викидати в сміттєвий контейнер для харчових відходів.

Така упаковка повністю переробляється за шість місяців. Нововведення збільшить виробничі витрати, тому ціна друкованого видання виросте вперше за три роки і складе £ 3,2. Газети в такій обгортці вже почали випускати в Лондоні, Кенті, Ессексі, Хартфордширі, Норфолку і Саффолку.

Також, з 1 січня 2019 року в Молдові набув чинності закон, який забороняє продаж та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.