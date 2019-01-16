The Guardian почне виходити в обкладинці з картопляного крохмалю
Друковане видання виходить в обкладинці, яка досі була поліетиленовою. Нова упаковка має матову текстуру і не така прозора, повідомляє Dezeen.
Фото: dezeen.com
Видання запустило кампанію по зменшенню використання пластика після відгуків читачів. Як зазначено в інструкції до обкладинки, її необхідно викидати в сміттєвий контейнер для харчових відходів.
Така упаковка повністю переробляється за шість місяців. Нововведення збільшить виробничі витрати, тому ціна друкованого видання виросте вперше за три роки і складе £ 3,2. Газети в такій обгортці вже почали випускати в Лондоні, Кенті, Ессексі, Хартфордширі, Норфолку і Саффолку.
Також, з 1 січня 2019 року в Молдові набув чинності закон, який забороняє продаж та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.
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