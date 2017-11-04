Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

The New York Times отримала Пулітцерівську премію за тексти про Росію

Журналісти видання писали про спроби президента РФ Володимира Путіна розширити російський вплив за кордоном
Журналісти видання The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за тексти про Росію.
The New York Times отримала Пулітцерівську премію за тексти про Росію

Про це повідомляється на офіційному сайті премії, пише DW.com.

Журналісти видання писали про спроби президента РФ Володимира Путіна розширити російський вплив за кордоном, "розкриваючи такі методи, як вбивство, переслідування в Інтернеті і поширення компроматів щодо опонентів". До переліку відзначених журі робіт увійшли матеріали про "армію російських тролів", вигоду Москви від викриттів Wikileaks, російські кібератаки на американських демократів і інші статті.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" Пулітцерівської премії удостоєні журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), які вивчали "панамські досьє".

Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству" - отримали журналісти The New York Daily News і ProPublica, які писали про виселення представників меншин, що живуть за межею бідності, з державного житла в Нью-Йорку.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород в галузі журналістики. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2017 06:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.