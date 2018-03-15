The NYT: ФІФА може створити світову жіночу лігу
Про це повідомляє The New York Times.
Таке рішення ініціює глава ФІФА Джанні Інфантіно.
Згідно з планами, вже у 2020 році має стартувати перший чемпіонат світової жіночої ліги. ФІФА також планує створити чотири регіональні ліги жіночого футболу, аби сприяти розвитку цього спорту у світі.
"Цей крок є частиною зусиль, спрямованих на популяризацію, якість та привабливість жіночого футболу. Також це сприяє покращенню позицій Інфантіно перед його можливим переобранням на посаді у 2019 році", - зазначає NY Times.
За форматом жіночої світової ліги, 16 команд розділять на чотири групи, які гратимуть на етапах, потім переможці груп зустрінуться у півфіналі та фіналі змагань.
На сьогодні у жіночому футболі є два найбільших змагання - це Чемпіонат світу та Літні Олімпійські Ігри.
У лютому стало відомо, що Джанні Інфантіно запропонує програму по революційній зміні трансферного ринку і футбольних фінансів.
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