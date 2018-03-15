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The NYT: ФІФА може створити світову жіночу лігу

Таке рішення ініціює глава федерації Джанні Інфантіно
Міжнародна федерація футбольних асоціацій планує найближчим часом створити світову жіночу лігу, до якої увійдуть 16 кращих команд.
The NYT: ФІФА може створити світову жіночу лігу фіфа

Про це повідомляє The New York Times.

Таке рішення ініціює глава ФІФА Джанні Інфантіно.

Згідно з планами, вже у 2020 році має стартувати перший чемпіонат світової жіночої ліги. ФІФА також планує створити чотири регіональні ліги жіночого футболу, аби сприяти розвитку цього спорту у світі.

"Цей крок є частиною зусиль, спрямованих на популяризацію, якість та привабливість жіночого футболу. Також це сприяє покращенню позицій Інфантіно перед його можливим переобранням на посаді у 2019 році", - зазначає NY Times.

За форматом жіночої світової ліги, 16 команд розділять на чотири групи, які гратимуть на етапах, потім переможці груп зустрінуться у півфіналі та фіналі змагань.

На сьогодні у жіночому футболі є два найбільших змагання - це Чемпіонат світу та Літні Олімпійські Ігри.

У лютому стало відомо, що Джанні Інфантіно запропонує програму по революційній зміні трансферного ринку і футбольних фінансів.

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15 03 2018 18:56
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