The Rolling Stone назвав найкращі пісні століття
Для створення рейтингу редакція звернулася до великої групи виконавців, продюсерів, критиків та експертів у сфері, які надіслали списки своїх улюблених пісень. На основі цих списків журнал склав рейтинг, інформує "Радіо Свобода".
Очолила рейтинг американська співачка Beyoncé з Jay-Z з піснею "Crazy in Love". На другому місці – британська співачка M.I.A. з піснею "Paper Planes", а на третьому – гурт The White Stripes зі своєю відомою піснею "Seven Nation Army".
До сотні найкращих потрапили гурти Yeah Yeah Yeahs ("Maps"), Outkast ("Hey Ya!"), LCD Soundsystem ("All My Friends"), Mark Ronson and Bruno Mars ("Uptown Funk"), U2 ("Beautiful Day"), співачка Adele ("Rolling in the Deep") та інші.
У 2000-і роки була створена разюча кількість неймовірної музики – пощастило побачити суперзірок від Beyoncé до Jack White, Adele, також були відзначені знаменитості з попереднього століття, таких, як Beck, Outkast і U2, наголошує журнал.
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