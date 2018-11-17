The Times назвала російського генерал-майора головним претендентом на пост глави Інтерполу

За інформацією британської газета The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.

Як повідомляє видання з посиланням на анонімні джерела, головним суперником росіянина Прокопчука на виборах 21 листопада стане південнокореєць Кім Чон Ян.

Нагадаємо, необхідність у виборі нового керівника Інтерполу виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

Олександр Прокопчук став віце-президентом Інтерполу у 2016 році. До цього він понад десять років працював у національному бюро Інтерполу в Росії. У 2003 році йому присвоїли звання генерал-майора міліції (згодом, – поліції).