CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією британської газета The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
The Times назвала російського генерал-майора головним претендентом на пост глави Інтерполу
Його основним суперником газета вважає південнокорейця Кім Чон Яна
Фото: thetimes.co.uk
Як повідомляє видання з посиланням на анонімні джерела, головним суперником росіянина Прокопчука на виборах 21 листопада стане південнокореєць Кім Чон Ян.
Нагадаємо, необхідність у виборі нового керівника Інтерполу виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.
Олександр Прокопчук став віце-президентом Інтерполу у 2016 році. До цього він понад десять років працював у національному бюро Інтерполу в Росії. У 2003 році йому присвоїли звання генерал-майора міліції (згодом, – поліції).
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