The Wall Street Journal: Миротворці на Донбасі можуть заморозити конфлікт, а не вирішити його

У приклад дипломати наводять Кіпр, де миротворці були розміщені в 1964 році і перебувають там досі

Американські екс-дипломати застерігають, що миротворчі місії ніколи не вирішували конфлікти, а лише заморожували їх.

"Росія не зацікавлена в тому, щоб ситуація в Україні заспокоїлася. Миротворчі сили можуть ненавмисно закріпити російський контроль над територіями на Донбасі, а не вирішити конфлікт", - вважають нинішні і колишні чиновники США, пише The Wall Street Journal.

"РФ може спробувати затримати або зірвати процес переходу під контроль миротворчих сил частини російсько-українського кордону. Ризики можна пом'якшити, якщо пропозиція буде включати певне пом'якшення санкцій до повного відновлення миру в Україні", - припускають колишні американські чиновники.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол нагадав про приклад Кіпру, де миротворці були розміщені в 1964 році і перебувають там досі.

Екс-посол США в ООН Джон Болтон заявив, що миротворчі місії міжнародної організації зазвичай заморожують конфлікт, а не вирішують його.

"Дуже рідко розгортання миротворців робить щось інше, крім як закріплює присутність цих сил назавжди", - наголосив він.

Чинні американські дипломати переконані, що вікно можливостей відкриється в період між завершенням російських президентських виборів і початком чемпіонату світу з футболу, який повинен в цьому році пройти в Росії, йдеться в статті видання.

Курт Волкер, який веде з Москвою переговори про відправку місії, пояснив, що миротворчий план, на його думку, кращий шанс імплементувати Мінські угоди.

"План щодо миротворців спрацює тільки в тому випадку, якщо Володимир Путін захоче позбутися західних санкцій", - наводить видання слова колишнього заступника генсека НАТО Александра Вершбоу.

Нагадаємо, Швеція заявила про готовність надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".

Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Однак глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що план врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".