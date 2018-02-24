The Wall Street Journal: Миротворці на Донбасі можуть заморозити конфлікт, а не вирішити його
"Росія не зацікавлена в тому, щоб ситуація в Україні заспокоїлася. Миротворчі сили можуть ненавмисно закріпити російський контроль над територіями на Донбасі, а не вирішити конфлікт", - вважають нинішні і колишні чиновники США, пише The Wall Street Journal.
"РФ може спробувати затримати або зірвати процес переходу під контроль миротворчих сил частини російсько-українського кордону. Ризики можна пом'якшити, якщо пропозиція буде включати певне пом'якшення санкцій до повного відновлення миру в Україні", - припускають колишні американські чиновники.
Колишній посол США в Росії Майкл Макфол нагадав про приклад Кіпру, де миротворці були розміщені в 1964 році і перебувають там досі.
Екс-посол США в ООН Джон Болтон заявив, що миротворчі місії міжнародної організації зазвичай заморожують конфлікт, а не вирішують його.
"Дуже рідко розгортання миротворців робить щось інше, крім як закріплює присутність цих сил назавжди", - наголосив він.
Чинні американські дипломати переконані, що вікно можливостей відкриється в період між завершенням російських президентських виборів і початком чемпіонату світу з футболу, який повинен в цьому році пройти в Росії, йдеться в статті видання.
Курт Волкер, який веде з Москвою переговори про відправку місії, пояснив, що миротворчий план, на його думку, кращий шанс імплементувати Мінські угоди.
"План щодо миротворців спрацює тільки в тому випадку, якщо Володимир Путін захоче позбутися західних санкцій", - наводить видання слова колишнього заступника генсека НАТО Александра Вершбоу.
Нагадаємо, Швеція заявила про готовність надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".
Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.
Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.
Однак глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що план врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
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