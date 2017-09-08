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The Washington Post повідомляє, що дім Манафорта обшукали

Рейд був здійснений в рамках розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори
Співробітники ФБР провели обшуки в будинку колишнього голови виборчої кампанії президента Дональда Трампа — Пола Манафорта.
The Washington Post повідомляє, що дім Манафорта обшукали Фото: pravda.com.ua

Зазначається, що агенти ФБР конфіскували документи та інші матеріали з приміського будинку Манафорта, у штаті Вірджинія.

Рейд був здійснений в рамках розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це стало відомо виданню The Washington Post, інформує Reuters.

Наголошується, що обшуки відбулись на наступний день після того, як Манафорт зустрівся зі співробітниками Сенатського розвідувального комітету і дав свідчення.

Рейд, погоджений ордером, був проведений без попереднього попередження.

Нагадаємо, у березні наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.

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