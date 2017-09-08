The Washington Post повідомляє, що дім Манафорта обшукали
Зазначається, що агенти ФБР конфіскували документи та інші матеріали з приміського будинку Манафорта, у штаті Вірджинія.
Рейд був здійснений в рамках розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це стало відомо виданню The Washington Post, інформує Reuters.
Наголошується, що обшуки відбулись на наступний день після того, як Манафорт зустрівся зі співробітниками Сенатського розвідувального комітету і дав свідчення.
Рейд, погоджений ордером, був проведений без попереднього попередження.
Нагадаємо, у березні наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків