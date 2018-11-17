The Washington Post: ЦРУ підозрює саудівського принца Салмана у замовленні вбивства Хашоггі

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США дійшло висновку, що наказ убити саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.

У висновку ЦРУ йдеться, що вбивство журналіста не могло статися без відома або участі наслідного принца, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в ЦРУ.

У Центральному розвідувальному управлінні з упевненістю стверджують, що Мухаммед ібн Салман аль Сауд наказав провести операцію, яка призвела до смерті Хашоггі.

"ЦРУ досліджувало телефонну розмову брата принца і за сумісництвом посла Саудівської Аравії в Туреччині Халіда ібн Салмана з Хашоггі, під час якої той попросив журналіста прибути в посольство і отримати документи для реєстрації шлюбу", - йдеться в статті WP.

Видання пише, що Халід подзвонив Хашоггі на прохання брата. Водночас сам Халід ібн Салман заявив, що ніколи не розмовляв по телефону з Джамалем Хашоггі.

"Як ми вже сказали The Washington Post, останній мій контакт з ним був у текстовому форматі 26 жовтня 2017 року. Я ніколи не розмовляв з ним по телефону і не закликав його їхати до Туреччини. Я прошу уряд США опублікувати будь-яку інформацію за цим звинуваченням", - написав він у Twitter.

Водночас у Білому домі відмовилися коментувати публікацію висновків ЦРУ і заявили, що це - питання розвідки. У Держдепі також відмовилися коментувати інформацію, пише Reuters.

Раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман назвав вбивство журналіста Джамаля Хашоггі "огидним інцидентом".

Нагадаємо, що США оголосили про введення санкцій щодо 17 громадян Саудівської Аравії, підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі. Салмана серед них немає.

Хашоггі, який втік із Саудівської Аравії та мав посвідку на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов у саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві. Місцева генеральна прокуратура за підсумками розслідування дійшла висновку, що журналіст став жертвою спланованого вбивства. Його задушили відразу після того, як він увійшов до будівлі дипмісії. Після вбивства тіло журналіста було розчленовано і знищено.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив у будинок) просто не потрапив на камери відеоспостереження. Однак пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.