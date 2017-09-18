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Тігіпко хоче купити "доньку" російського "Сбербанку"

Заявку в АМКУ Тігіпко відправив 23 серпня
Власник ТАСкомбанк і Universal Bank - бізнесмен, екс-віце-прем'єр Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить "Сбербанку Росії".
Тігіпко хоче купити "доньку" російського "Сбербанку" Сергій Тігіпко. Фото: facebook.com

Про це "Українським новинам" повідомила прес-служба Антимонопольного комітету.

23 серпня Тігіпко відправив заяву в АМКУ про надання йому дозволу на опосередковане придбання частки в статутному капіталі VS Банку. В даний час його заява знаходиться на розгляді.

У Національному банку (НБУ) підтвердили, що 28 серпня від громадянина України були подані документи на опосередковану купівлю 99,9% акцій VS Банку.

"Зараз всі отримані документи для погодження набуття істотної участі в ВіЕс Банку (VS Банк) зареєстровані і знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформована додатково", - розповіли в НБУ.

Згідно із законодавством, Національний банк розглядає документи протягом 3-х місяців з дня їх отримання.

Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Нацбанк раніше відмовив у купівлі "дочки" "Сбербанку" Григорію Гусельникову і Саілу Гуцерієву.

А нещодавно компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з НБУ заявку про придбання українського ПАТ "Сбербанк".

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