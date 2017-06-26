Тігіпко і Мартиненко домовилися про передачу Діамантбанку
"23 червня 2017 був підписаний договір про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного ПАТ Діамантбанк на користь приймаючого банку - АТ ТАСкомбанк", - повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)
За умовами угоди ТАСкомбанк набув всі права та обов'язки боржника перед вкладниками (фізичними особами, в тому числі фізичними особами-підприємцями) Діамантбанку по поверненню грошових коштів та сплати відсотків за договорами банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами), в межах 200 тис. грн. Загальна сума переданих зобов'язань склала близько 1,1 млрд грн. При цьому сам Діамантбанк ліквідується.
На користь приймаючого ТАСкомбанку також передана частина активів Діамантбанку. Мова, зокрема, йде про частину кредитного портфеля (переважно - кредити юридичних осіб), частини нерухомості разом з основними засобами та дебіторська заборгованість одного клієнта перед банком.
Ліквідатором Діамантбанку призначено Олександра Тімонін. Процедура ліквідації банку проводиться з 24 червня 2017 року до 23 червня 2019 року.
Як відомо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.
Згодом НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".
Відзначимо, що Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank. Універсал Банк входить в топ-30 українських банків.
ТАСкомбанк Сергія Тігіпка отримав від "Діамантбанку" пасиви і активи на понад 1 млрд грн, незважаючи на рішення НБУ про ліквідацію фінустанови, яке пов'язували з Миколою Мартиненком.
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