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Тігіпко отримав активи ліквідованого "Діамантбанку"

ТАСкомбанку передані депозити на 1,1 млрд грн і активи на таку ж суму
ТАСкомбанк Сергія Тігіпка отримав від "Діамантбанку" пасиви і активи на понад 1 млрд грн, незважаючи на рішення НБУ про ліквідацію фінустанови, яке пов'язували з Миколою Мартиненком.
Тігіпко отримав активи ліквідованого "Діамантбанку" Сергій Тігіпко. Фото: facebook.com/Tigipko

Про успішне завершення операції написав у Facebook колишній голова правління "Діамантбанку" Олег Ходачук.

"Угоду з приймаючого банку на основі активів і пасивів "Діамантбанку" тільки що закрито успішно", - написав він.

Планувалося, що Фонд гарантування вкладів передасть портфель гарантованих депозитів на 1,1 млрд грн і ідентичну суму активів ТАСкомбанку. Але 22 червня директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін повідомив, що угода перебуває на межі зриву.

Після рішення НБУ про ліквідацію "Діамантбанку" у Фонді заявили, що це не означає зрив угоди.

"Діамантбанк" займав 24-те місце за розміром активів (7,4 млрд гривень) серед чинних банків. Власники закладу - Ігор Керезь (44,49%), Давид Жванія (23,81%), Андрій Щукін (12,28%), В'ячеслав Циганенко (12,27%), Микола Мартиненко (2,48%) і низка громадян Кіпру.

Як відомо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Згодом НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".

Відзначимо, що Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank. Універсал Банк входить в топ-30 українських банків.

 

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