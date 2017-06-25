Тігіпко отримав активи ліквідованого "Діамантбанку"

ТАСкомбанку передані депозити на 1,1 млрд грн і активи на таку ж суму

ТАСкомбанк Сергія Тігіпка отримав від "Діамантбанку" пасиви і активи на понад 1 млрд грн, незважаючи на рішення НБУ про ліквідацію фінустанови, яке пов'язували з Миколою Мартиненком.

Про успішне завершення операції написав у Facebook колишній голова правління "Діамантбанку" Олег Ходачук.

"Угоду з приймаючого банку на основі активів і пасивів "Діамантбанку" тільки що закрито успішно", - написав він.

Планувалося, що Фонд гарантування вкладів передасть портфель гарантованих депозитів на 1,1 млрд грн і ідентичну суму активів ТАСкомбанку. Але 22 червня директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін повідомив, що угода перебуває на межі зриву.

Після рішення НБУ про ліквідацію "Діамантбанку" у Фонді заявили, що це не означає зрив угоди.

"Діамантбанк" займав 24-те місце за розміром активів (7,4 млрд гривень) серед чинних банків. Власники закладу - Ігор Керезь (44,49%), Давид Жванія (23,81%), Андрій Щукін (12,28%), В'ячеслав Циганенко (12,27%), Микола Мартиненко (2,48%) і низка громадян Кіпру.

Як відомо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Згодом НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".