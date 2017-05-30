Тігіпко вирішив купити збанкрутілий Діамантбанк

"На даний момент у нас є тільки один кваліфікований інвестор - це ТАСкомбанк. Пан Ходачук (колишній голова Діамантбанку) веде не дуже зрозумілу нам гру. Його ділова репутація зіпсована і претендувати він не може ні на що", - цитують Українські новини слова директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна.

За його словами ТАСкомбанк зацікавлений у купівлі банку цілком, і активів і пасивів.

"Зараз ця пропозиція розглядається. Сподіваємося, що надійдуть ще", - підкреслив Ворушилін.

23 травня голова правління неплатоспроможного Діамантбанку Олег Ходачук повідомив, що заявка на перехідний банк на базі Діамантбанку подана інвестором.

При цьому Ходачук підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від інвестора та Фонду гарантування вкладів.