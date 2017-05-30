Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Тігіпко вирішив купити збанкрутілий Діамантбанк

ТАСкомбанк подав до Фонду гарантування вкладів заявку на покупку Діамантбанку
ТАСкомбанк (Київ) подав до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заявку на покупку неплатоспроможного Діамантбанку.
Тігіпко вирішив купити збанкрутілий Діамантбанк Фото: dnepr.karavan.com

"На даний момент у нас є тільки один кваліфікований інвестор - це ТАСкомбанк. Пан Ходачук (колишній голова Діамантбанку) веде не дуже зрозумілу нам гру. Його ділова репутація зіпсована і претендувати він не може ні на що", - цитують Українські новини слова директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна.

За його словами ТАСкомбанк зацікавлений у купівлі банку цілком, і активів і пасивів.

"Зараз ця пропозиція розглядається. Сподіваємося, що надійдуть ще", - підкреслив Ворушилін.

23 травня голова правління неплатоспроможного Діамантбанку Олег Ходачук повідомив, що заявка на перехідний банк на базі Діамантбанку подана інвестором.

При цьому Ходачук підкреслив, що подальший розвиток подій залежить від інвестора та Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Відзначимо, що  Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank. Універсал Банк входить в топ-30 українських банків.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.