Тіла десятьох загиблих знайшли на місці катастрофи Ту-154

Тіла десяти загиблих у катастрофі літака Ту-154 виявлені і підняті на борт рятувального судна в Чорному морі.

"За уточненими даними, в даний час на борт рятувального судна підняті 10 тіл загиблих", - йдеться в повідомленні, - повідомив Міноборони РФ, передає "ТАСС".

В оборонному відомстві повідомили, що пошуки загиблих в результаті катастрофи Ту-154 ведуть 27 кораблів і судів. У пошуках задіяні 37 водолазів, чотири вертольоти, БПЛА та телекеровані глибоководні апарати.

Площа району пошуків в Чорному морі становить 10,5 кв. км. В пошуково-рятувальних операціях беруть участь понад 3 тис. осіб.

У Міноборони також повідомили, що найближчим часом в район Чорного моря направлять додатково понад 100 водолазів для пошуків.

"Найближчим часом в район авіакатастрофи з інших флотів додатково будуть доставлені понад 100 водолазів-глубоководников зі спеціальним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Причиною катастрофи російського військового літака ТУ-154 в районі Сочі була технічна несправність або помилка пілота.