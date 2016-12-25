Тіла десятьох загиблих знайшли на місці катастрофи Ту-154
"За уточненими даними, в даний час на борт рятувального судна підняті 10 тіл загиблих", - йдеться в повідомленні, - повідомив Міноборони РФ, передає "ТАСС".
В оборонному відомстві повідомили, що пошуки загиблих в результаті катастрофи Ту-154 ведуть 27 кораблів і судів. У пошуках задіяні 37 водолазів, чотири вертольоти, БПЛА та телекеровані глибоководні апарати.
Площа району пошуків в Чорному морі становить 10,5 кв. км. В пошуково-рятувальних операціях беруть участь понад 3 тис. осіб.
У Міноборони також повідомили, що найближчим часом в район Чорного моря направлять додатково понад 100 водолазів для пошуків.
"Найближчим часом в район авіакатастрофи з інших флотів додатково будуть доставлені понад 100 водолазів-глубоководников зі спеціальним обладнанням", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Причиною катастрофи російського військового літака ТУ-154 в районі Сочі була технічна несправність або помилка пілота.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: