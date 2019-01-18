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Тіла трьох загиблих біля берегів Туреччини українських моряків передали родичам

Тіло ще одного українця лишається незнайденим
Тіла 3 моряків, які загинули після катастрофи торговельного судна біля берегів провінції Самсун у Туреччині, передали родичам в Україні.
Тіла трьох загиблих біля берегів Туреччини українських моряків передали родичам Фото: ukrinform.ua

Тіло ще одного українця лишається незнайденим, після марних спроб його знайти пошукову операцію припинили, повідомив консул Посольства України у Туреччині Борис Ясинський, інформує "Укрінформ".

"Тіла трьох українських моряків, які загинули після катастрофи торговельного судна біля берегів Самсуна 7 січня, були доставлені в Україну та передані родичам в Одесі, Харкові та Черкасах.

За неофіційними даними турецьких рятувальних органів, відучора пошукова операція була припинена. Таке рішення було прийняте, бо у продовженні операції не бачать більше сенсу", - розповів консул.

Тіла двох моряків не знайдені: одного громадянина України та капітана, громадянина Азербайджану, додав він.

"Тіло одного українського громадянина залишається незнайденим. Не виключається варіант, що тіло не буде знайдене. Зараз посольство вживає заходів для отримання офіційної інформації про зникнення безвісти.

Потім ця інформація буде доведена до родичів, і вони будуть оформлювати всі подальші документи", - зазначив Ясинський.

Деталі щодо отримання моряками та родичами страхування не розголошуються, заявив консул.

"Страхування - то індивідуальна справа кожного моряка. Страхова компанія деталі не розголошує", - сказав консул.

Також, семеро українців - членів екіпажу суховантажу "Volgo-Balt 214", що затонув у Чорному морі неподалік від узбережжя Туреччини, - прибули зі Стамбула в аеропорт Одеси.

 
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18 01 2019 09:16
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