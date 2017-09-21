Тіла всіх загиблих у дитячому таборі в Одесі дівчаток ідентифіковано, - поліція

Експертиза ідентифікувала тіла трьох дівчаток, загиблих в результаті пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет.

За його словами, експертиза підтвердила особи трьох загиблих дівчаток, включаючи 12-річну Сніжану Арпентій, яка до цього значилася зниклою без вісті.

"На наш превеликий жаль, найгірші припущення слідства підтвердилися. Ідентифіковані останки всіх трьох дівчат. Вони загинули", - заявив він.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.