Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Тіла всіх загиблих у дитячому таборі в Одесі дівчаток ідентифіковано, - поліція

Одну дівчинку донедавна вважали зниклою безвісти
Експертиза ідентифікувала тіла трьох дівчаток, загиблих в результаті пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.
Тіла всіх загиблих у дитячому таборі в Одесі дівчаток ідентифіковано, - поліція Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про це на своїй сторінці у Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет.

За його словами, експертиза підтвердила особи трьох загиблих дівчаток, включаючи 12-річну Сніжану Арпентій, яка до цього значилася зниклою без вісті.

"На наш превеликий жаль, найгірші припущення слідства підтвердилися. Ідентифіковані останки всіх трьох дівчат. Вони загинули", - заявив він.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 22:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.