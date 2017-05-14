Тільки божевільні можуть вважати Україну частиною "русского мира", - Порошенко
"Це гігантський крок у Європу, до утвердження свободи людини, до утвердження незалежності нашої держави. Якщо хочете - це подолання наслідків Переяславської Ради, це вихід України з пострадянських держав, яких в Росії зневажливо називають ближнім зарубіжжям", - заявив Президент на прес-конференції 14 травня.
"Тепер хіба що божевільні можуть вважати Україну частиною так званого російського світу. Україна - це частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова", - додав він.
За його словами, те, що відбувається в Україні сьогодні можна охарактеризувати словами Хвильового: геть від Москви, дайош Європу.
Раніше Порошенко заявив, що Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, отримавши безвізовий режим з Європейським союзом.
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