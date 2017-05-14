Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тільки божевільні можуть вважати Україну частиною "русского мира", - Порошенко

Порошенко каже, що те, що відбувається в Україні сьогодні можна охарактеризувати словами Хвильового: геть від Москви, дайош Європу
Президент України Петро Порошенко вважає, що введення безвізового режиму з Європейським союзом остаточно спростовує думку про приналежність України до так званого "русского мира".
Тільки божевільні можуть вважати Україну частиною "русского мира", - Порошенко Фото:i.lb.ua

"Це гігантський крок у Європу, до утвердження свободи людини, до утвердження незалежності нашої держави. Якщо хочете - це подолання наслідків Переяславської Ради, це вихід України з пострадянських держав, яких в Росії зневажливо називають ближнім зарубіжжям", - заявив Президент на прес-конференції 14 травня.

"Тепер хіба що божевільні можуть вважати Україну частиною так званого російського світу. Україна - це частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова", - додав він.

За його словами, те, що відбувається в Україні сьогодні можна охарактеризувати словами Хвильового: геть від Москви, дайош Європу.

Раніше Порошенко заявив, що Україна остаточно оформила розлучення з Російською імперією, отримавши безвізовий режим з Європейським союзом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2017 15:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.