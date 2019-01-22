Тільки троє з зареєстрованих кандидатів відкрили рахунки виборчих фондів, - МВС

Без рахунку виборчого фонду кандидати не можуть офіційно оплачувати витрати на агітацію

З 12 кандидатів у президенти України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, тільки троє відкрили рахунки виборчих фондів.

"З 12 зареєстрованих кандидатів рахунки виборчих фондів відкрили тільки троє, а вулиці наших міст заполонила політична реклама, яка може фінансуватися виключно з передвиборного фонду. Він повинен наповнюватися коштами прозорого походження. Це означає, що більшість кандидатів уже порушують закон", - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у вівторок під час робочої поїздки в Харківську область, повідомляє департамент комунікації МВС.

Міністр зазначив, що правоохоронні органи дотримуються закону і не йтимуть на поступки.

"Зараз ми маємо 125 звернень про порушення передвиборчої агітації. За низкою звернень вже порушено кримінальні провадження. МВС буде дуже жорстко реагувати навіть на ознаки того, що може бути підкупом на виборах", - наголосив міністр.

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Він нагадав, що Міністерство внутрішніх справ України створило систему реагування на звернення громадян: всі "сигнали" про порушення надходять до спеціальної робочої групи, яка передає вже підтверджені факти в Нацполіцію. Інформацію обробляють в головному слідчому управлінні, департаменті оперативної підтримки і департаменті превентивної діяльності. Крім того, в МВС запрацювала робоча група, яка займається забезпеченням виборчого процесу.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК зареєструвала 13-го кандидата в президенти самовисуванця Юрія Бойка. Крім того, про висунення кандидатів заявили відразу кілька політичних сил.