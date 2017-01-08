Тіллерсон допустив погіршення відносин з РФ в майбутньому
Про це пише Associated Press.
"Відносини з Росією, як ви знаєте, досить напружені... Вони можуть ще погіршитися", — сказав він.
Він також зазначив, що під час недавнього візиту до Москви він сказав, що відносини між двома країнами перебувають "на історичному мінімумі".
Також Тіллерсон анонсував швидку зустріч з Лавровим.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США готові скасувати антиросійські санкції, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до введення обмежень.
Відзначимо, що за словами віце президента США Майка Пенса, президент США Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
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