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Тіллерсон може залишити Держдеп раніше терміну, - ЗМІ

Глава Держдепу починає сумніватися в компетентності Трампа
Незважаючи на те, що колишній генеральний директор ExxonMobil говорив про те, що Тіллерсон буде главою Держдепу до кінця року, джерела видання вважають, що він може піти раніше.
Тіллерсон може залишити Держдеп раніше терміну, - ЗМІ Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Видання The Hill повідомляє, що державний секретар США Рекс Тіллерсон може раніше терміну залишити роботу у Держдепі в зв'язку з тим, що в нього ростуть сумніви щодо президента Дональда Трампа.

Повідомляється, що Тіллерсон згоден із критикою Трампа, який тиснув на генпрокурора Джеффа Сешнса.

Як повідомлялося, The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишні офіційних осіб США повідомило, що посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк під час президентських перегонів у 2016 році обговорював з Джеффом Сешнсом, який наразі займає посаду генпрокурора, перебіг передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

У березні Сешнс взяв самовідвід від розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року. Таке рішення генпрокурор прийняв через звинувачення преси у приховуванні інформації про зустрічі з послом РФ Сергієм Кисляком під час виборчої кампанії.

Сешнс назвав звинувачення проти себе "жахливою і огидною брехнею".

Раніше Департамент міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $2 млн через угоди, які вона уклала з главою компанії "Роснефть" Ігорем Сечіним.

У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.

На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.

Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.

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