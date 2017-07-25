Тіллерсон може залишити Держдеп раніше терміну, - ЗМІ
Видання The Hill повідомляє, що державний секретар США Рекс Тіллерсон може раніше терміну залишити роботу у Держдепі в зв'язку з тим, що в нього ростуть сумніви щодо президента Дональда Трампа.
Повідомляється, що Тіллерсон згоден із критикою Трампа, який тиснув на генпрокурора Джеффа Сешнса.
Як повідомлялося, The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишні офіційних осіб США повідомило, що посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк під час президентських перегонів у 2016 році обговорював з Джеффом Сешнсом, який наразі займає посаду генпрокурора, перебіг передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
У березні Сешнс взяв самовідвід від розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року. Таке рішення генпрокурор прийняв через звинувачення преси у приховуванні інформації про зустрічі з послом РФ Сергієм Кисляком під час виборчої кампанії.
Сешнс назвав звинувачення проти себе "жахливою і огидною брехнею".
Раніше Департамент міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $2 млн через угоди, які вона уклала з главою компанії "Роснефть" Ігорем Сечіним.
У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.
На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.
Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.
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