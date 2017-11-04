Тіллерсон на зустрічі Великої сімки запитував, чому американців повинна турбувати Україна

Державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки", яка пройшла 10-11 квітня в Італії, відкрито запитував своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт між Україною і Росією.

Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро, пише Reuters.

Еро розповів журналістам, що він відповів так: "В інтересах американських платників податків мати безпечну Європу, сильну в політичному й економічному плані... Вам не потрібна слабка Європа, розбита на шматки і немічна".

Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".

Перед поїздкою він встиг також поговорити з президентом України Петром Порошенком і пообіцяти йому, що Україна не стане предметом пакетних домовленостей з Росією.

Зазначимо, що у США проживає третя за чисельністю українська діаспора (після Росії і Канади).