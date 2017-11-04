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Тіллерсон на зустрічі Великої сімки запитував, чому американців повинна турбувати Україна

Про це заявив голова МЗС Франції
Державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки", яка пройшла 10-11 квітня в Італії, відкрито запитував своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт між Україною і Росією.
Тіллерсон на зустрічі Великої сімки запитував, чому американців повинна турбувати Україна Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро, пише Reuters.

Еро розповів журналістам, що він відповів так: "В інтересах американських платників податків мати безпечну Європу, сильну в політичному й економічному плані... Вам не потрібна слабка Європа, розбита на шматки і немічна".

Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".

Перед поїздкою він встиг також поговорити з президентом України Петром Порошенком і пообіцяти йому, що Україна не стане предметом пакетних домовленостей з Росією.

Зазначимо, що у США проживає третя за чисельністю українська діаспора (після Росії і Канади).

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