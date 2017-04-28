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Тіллерсон назвав Україну "надійним партнером" у Радбезі ООН

У Великобританії також позитивно оцінили взаємодії з Україною
Державний секретар США Рекс Тіллерсон задоволений взаємодією з Україною в ООН, назвавши її надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки.
Тіллерсон назвав Україну "надійним партнером" у Радбезі ООН Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Таку оцінку він висловив під час зустрічі в п'ятницю з Володимиром Єльченком, повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

"У постійного представника України при ООН Володимира Єльченка була коротка розмова з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Американський дипломат акцентував, що Україна є надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки ООН", - зазначив у коментарі агентству прес-секретар Місії України при ООН Олег Ніколенко.

За словами українського дипломата, державний секретар США висловив задоволення останніми контактами з Президентом України Петром Порошенком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Зі свого боку, Володимир Єльченко подякував Рексу Тіллерсону за незмінну солідарність США з Україною,  передовсім, у Раді Безпеки ООН", - поінформував Ніколенко.

Крім того, Єльченко в п'ятницю провів зустріч з головою британської дипломатії Борисом Джонсоном.

"Зокрема, обговорювалася координація позицій і співробітництва між Україною та Великою Британією в Раді Безпеки ООН", - повідомив прес-секретар української дипмісії. Він додав, що з британської сторони також прозвучали позитивні оцінки щодо взаємодії з Україною.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з президентом Петром Порошенком запевнив, що США підтримують суверенітет України.

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