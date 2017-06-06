Тіллерсон отримав доручення покращити стосунки США з Росією
Про це Тіллерсон заявив в Новій Зеландії, де держсекретар провів зустріч з прем'єр-міністром Біллом Інглішем, інформує Fox News.
За словами глави Держдепу, зараз відносини з Росією знаходяться на низькому рівні і мають тенденцію до погіршення. Виходячи з цього, президент Трамп попросив Держдеп спробувати стабілізувати двосторонні відносини і відновити довіру в тих "областях, де можливо досягти прогресу".
Тіллерсон також зазначив, що не може коментувати деталі розслідування про втручання росіян в президентські вибори 2016 року, адже, він не володіє повною інформацією у цій справі.
Нагадаємо, Дональд Трамп планував зняти санкції з Росії в перші дні на посаді президента США.
Зазначимо, Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.
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