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Тіллерсон отримав доручення покращити стосунки США з Росією

За словами глави Держдепу, зараз відносини з Росією знаходяться на низькому рівні
Державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому відновити відносини США з Росією в тих областях, де це можливо.
Тіллерсон отримав доручення покращити стосунки США з Росією Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це Тіллерсон заявив в Новій Зеландії, де держсекретар провів зустріч з прем'єр-міністром Біллом Інглішем, інформує Fox News.

За словами глави Держдепу, зараз відносини з Росією знаходяться на низькому рівні і мають тенденцію до погіршення. Виходячи з цього, президент Трамп попросив Держдеп спробувати стабілізувати двосторонні відносини і відновити довіру в тих "областях, де можливо досягти прогресу".

Тіллерсон також зазначив, що не може коментувати деталі розслідування про втручання росіян в президентські вибори 2016 року, адже, він не володіє повною інформацією у цій справі.

Нагадаємо, Дональд Трамп планував зняти санкції з Росії в перші дні на посаді президента США.

Зазначимо,  Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.

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06 06 2017 12:43
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