Тіллерсон перед візитом до Росії радився з українським МЗС, - Клімкін
"Я розмовляв з Державним секретарем США. Він з нами радився, коли будував свою позицію... Я вважаю, що його візит (до Росії – Ред.) дуже чітко продемонстрував, не тільки в сенсі заяв, але і в сенсі тієї логіки, що він викладав під час прес-конференції... Наша теза із всіма нашими друзями і партнерами про те, що з Росією ми не можемо, в принципі, ані співпрацювати, ані взагалі розмовляти на основі жодної довіри, під час візиту однозначно була підтверджена", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Слово і Діло".
За його словами, Тіллерсон під час зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки заявив, що США буде підтримувати Україну.
"Він сказав: "Ми готові зробити для України більше. Ми завжди з Україною. Кожен, хто сидить довкола цього столу, кожен повинен зробити більше", – сказав Клімкін.
Раніше Тіллерсон заявляв, що поки не буде досягнутий повний прогрес по виконанню Мінських угод, ситуація з Україною залишається перешкодою для поліпшення відносин між США і Росією.
Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон відхилив ідею міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розслідування хімічної атаки в Сирії експертами з західних країн, Росії та країн Близького Сходу.
Загалом, Лаврову "в цілому сподобалося", як пройшли переговори з Тіллерсоном, зустріч була "не марною". Він додав, що "в практичному плані" обидві сторони домовилися "встановити діалог з цілого ряду важливих питань, у тому числі по інвентаризації тих проблем, які були створені попередньою адміністрацією".
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