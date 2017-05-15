Тіллерсон переконаний, що втручання Росії у вибори в США задокументовані

Держсекретар США наголосив, що відносини з Росією "не можна почати з чистого аркуша"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що є документальні підтвердження втручання Росії у вибори президента США. На його думку, ця проблема - одне з головних питань двосторонніх відносин Москви та Вашингтона.

"Я думаю, воно добре задокументоване, природа цього втручання зрозуміла і тут, і в будь-якому іншому місці", - сказав Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу NBC, пише агентство "Інтерфакс".

Про можливий вплив Москви чи її інтересів під час виборчого процесу заявляли у низці країн, зокрема, у Франції, Німеччині та Нідерландах. У Кремлі ці підозри неодноразово заперечували. Утім, держсекретар відкинув припущення, що це має слугувати підставою для рішучих дій Білого дому щодо Кремля, інформує агенція AP.

Держсекретар додав, що Вашингтон не намагається почати відносини з Росією "з чистого аркуша".

"Такі терміни, як "перезавантаження" використовуються дуже часто. Не можна перезавантажити, не можна стерти минуле, не можна почати з чистого аркуша. Ми починаємо з того, що вже є", - зазначив політик.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.