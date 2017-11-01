Тіллерсон підтримує передачу Україні летальної зброї

Він також наголосив на важливості підтримки обороноздатності України

Сполученим Штатам необхідно підтримати Україну, надавши їй летальне оборонне озброєння.

Таку думку під час слухань у Комітеті з міжнародних справ Сенату у середу висловив висунутий Дональдом Трампом на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон, повідомляє Укрінформ.

"Ухвалення подібного рішення потребує консультацій із Національною радою з безпеки та внеску інших, однак я б підтримав це", - відповів Тіллерсон на запитання щодо необхідості постачання до України летальної оборонної зброї.

Він також наголосив на важливості підтримки обороноздатності України.

"Важливо всіляко допомагати українцям захистити себе від подальшої агресії. Сподіваюся, режим припинення вогню дотримуватиметься, однак за відсутності цього нам важливо підтримати їх можливості самозахисту", - наголосив кандидат у державні секретарі США.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.