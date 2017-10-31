Тіллерсон повідомив про новий список санкцій проти КНДР
Про це на слуханнях у Сенаті США повідомив американський держсекретар Рекс Тіллерсон, інформують "РИА Новости".
Під час слухань у Тіллерсона запитали, чи американські санкції введені проти більшого числа китайських компаній за їх зв'язки з КНДР.
"Є додаткові санкційні цілі, які Мінфін визначив", – сказав Тіллерсон. При цьому держсекретар не став розкривати подробиці нового пакету санкцій.
Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
У свою чергу Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з накладенням на режим нових санкцій, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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