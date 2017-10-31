Тіллерсон повідомив про новий список санкцій проти КНДР

Міністерство фінансів США підготувало ще один список санкцій, пов'язаних з КНДР.

Про це на слуханнях у Сенаті США повідомив американський держсекретар Рекс Тіллерсон, інформують "РИА Новости".

Під час слухань у Тіллерсона запитали, чи американські санкції введені проти більшого числа китайських компаній за їх зв'язки з КНДР.

"Є додаткові санкційні цілі, які Мінфін визначив", – сказав Тіллерсон. При цьому держсекретар не став розкривати подробиці нового пакету санкцій.