Тіллерсон розчарований реакцією Росії на ракетні удари США по Сирії
"Я розчарований цим відповіддю росіян, оскільки це свідчить про триваючу підтримку ними режиму Асада", - сказав Тіллерсон, повідомили в прес-службі Білого дому.
Він зазначив, що вважає, що це "дуже розчаровує", але при цьому "не є дивним".
Раніше Тіллерсон заявив, що однією з цілей ракетного удару по авіабазі сирійських ВПС було запобігання можливій атаці на Сполучені Штати за допомогою хімічної зброї.
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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
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