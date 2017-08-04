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Тіллерсон розчарований реакцією Росії на ракетні удари США по Сирії

Чиновник вважає, що це "дуже розчаровує", але при цьому "не є дивним"
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про своє розчарування реакцією російської влади на американський ракетний удар по сирійській військовій базі.
Тіллерсон розчарований реакцією Росії на ракетні удари США по Сирії Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

"Я розчарований цим відповіддю росіян, оскільки це свідчить про триваючу підтримку ними режиму Асада", - сказав Тіллерсон, повідомили в прес-службі Білого дому.

Він зазначив, що вважає, що це "дуже розчаровує", але при цьому "не є дивним".

Раніше Тіллерсон заявив, що однією з цілей ракетного удару по авіабазі сирійських ВПС було запобігання можливій атаці на Сполучені Штати за допомогою хімічної зброї.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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08 04 2017 11:25
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