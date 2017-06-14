Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі"
Про це повідомляє Reuters.
"Я думаю, що це дуже важливо, щоб у нас була достатня гнучкість для досягнення цілей Мінська. Цілком можливо, що уряд України і уряд Росії можуть прийти до задовільного розв'язання через яку-небудь структуру, крім Мінська", - сказав він.
Крім того, Тіллерсон заявив про небажання "бути прикутим наручниками до Мінську, якщо з'ясується, що сторони вирішили залагодити конфлікт за допомогою іншої угоди".
Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що Мінський формат є необхідним інструментом для врегулювання ситуації на Донбасі, але його можливості обмежені, пише УНІАН.
"Я не хочу трактувати те, що він (Тіллерсон, - ред) сказав. Він сказав тільки те, що необов'язково це робити у цьому форматі. Це, до речі, дає нам можливість подивитися ширше. Ми теж бачимо, як і все, що Мінський формат є необхідним механізмом, але насправді його можливості обмежені, і всі це розуміють", - додав Пристайко.
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Рекс Тіллерсон охарактеризував відносини з Москвою як "найгірші" за всі часи й зазначив, що країни повинні поліпшувати взаємини.
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