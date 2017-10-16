Тіло співзасновника батальйону "Азов" знайшли під Харковом

Тіло Княжого знайшли недалеко від заправки в лісі

Під Харковом знайшли тіло активіста полку "Азов" Віталія Княжеського - одного зі старшин батальйону "Азов" та активіста організації "Патріот України".

За його словами, тіло Княжеського (позивний "Вітус") знайшли у лісі у п'ятницю.

"Кажуть самогубство. Ніби "Вітус" застрелився з рушниці. Не можу повірити", - повідомив нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук у Facebook.

Про загибель Княжеського також повідомили у "Азові", де він був одним зі старшин першого складу батальйону та відповідав за озброєння підрозділу.

Похорони Княжеського відбулися 16 жовтня.

Княжеський був заарештований за часів Януковича у справі "Захисників Римарської" та звільнений постановою ВРУ за списком Комітету визволення політв'язнів, в 2014 році знову був заарештований за участь в бою на вул.Римарська в Харкові, де розташована штаб-квартира "Патріот України", перебував під заставою та на поруках Ігоря Мосійчука.

У 2014 році брав участь у боях в зоні проведення АТО.