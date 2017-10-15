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Тіло воїна АТО було знайдено під Харковом

За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство
У п'ятницю, 13 жовтня, під Харковом було знайдено тіло одного з чільних активістів організації "Патріот України", та політв’язня режиму Януковича у так званій справі "Оборонців Римарської" Віталія Княжеського, більш відомого за позивним "Вітус".
Тіло воїна АТО було знайдено під Харковом Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Про це повідомляє народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

"Кажуть самогубство. Ніби "Вітус" застрелився з рушниці. Не можу повірити! Не вкладається в голову! Сьогодні похорони. Друзі, помоліться за упокій душі "Вітуса"! Вічна пам’ять воїну, патріоту, революціонеру, соратнику з боротьби та просто гарній людині!", – підкреслив політик.

За словами Ігора Мосійчука, Віталій Княжеський є уродженцем міста Ізюм Харківської області, у нього залишилися дружина та донька.

"Навесні 2014 він брав активну участь у боротьбі з сепаратизмом у Харкові, де відзначився в легендарному бою на тій самій Римарській, після якого його знову заарештували (довгий час перебував під заставою та на моїх поруках), один із старшин першого складу батальйону "Азов"(відповідав за озброєння підрозділу)", – додав Мосійчук.

Перед цим прес-служба поліції в Харківській області, інформувала, що в Харкові на вулиці Дерев'янка неподалік автозаправної станції виявили тіло загиблого 37-річного харків'янина.

"За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі в область грудної клітини з мисливської гладкоствольної рушниці", – йдеться у повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили зброю та інші речові докази. За фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що вибух у харківському житловому будинку спричинив учасник антитерористичної операції на сході України, який підірвав себе гранатою.

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15 10 2017 13:36
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