Тіло журналіста Хашкаджі могли розчинити в кислоті, - ЗМІ
За словами високопоставленого турецького чиновника, влада Туреччини дотримуються версії про те, що розчленоване тіло Хашкаджі було розчинене в кислоті в консульстві Саудівської Аравії або в резиденції саудівського генконсула.
Чиновник додав, що біологічні матеріали, виявлені в саду консульства, підтверджують версію про те, що тіло журналіста було знищено поблизу місця злочину.
"Його тіло навіть не потрібно було ховати", - повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставлені турецькі джерела.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.
Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.
Також, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок, 23 жовтня, розповів подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.
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