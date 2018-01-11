Тіло журналіста Хашкаджі могли розчинити в кислоті, - ЗМІ

ЗМІ: Тіло Хашкаджі було розчинено в кислоті у саудівському консульстві або в резиденції генерального консула

Вбивці опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашкаджі ймовірно розчинили його тіло в кислоті.

За словами високопоставленого турецького чиновника, влада Туреччини дотримуються версії про те, що розчленоване тіло Хашкаджі було розчинене в кислоті в консульстві Саудівської Аравії або в резиденції саудівського генконсула.

Чиновник додав, що біологічні матеріали, виявлені в саду консульства, підтверджують версію про те, що тіло журналіста було знищено поблизу місця злочину.

"Його тіло навіть не потрібно було ховати", - повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставлені турецькі джерела.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок, 23 жовтня, розповів подробиці вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.