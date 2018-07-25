ТКГ не досягнула угоди щодо обміну полоненими

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторонам не вдалося досягти прогресу ні в питанні обміну полоненими, ні щодо відвідування українських політв'язнів у Росії.

"Російська Федерація так і не дала жодної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на наших громадян у російських тюрьмах. Ні усного, ні письмового. Що свідчить про те, що РФ її громадяни не потрібні. Повністю контрольовані РФ представники ОРДЛО заявили, що будуть вести розмову про звільнення заручників тільки з однією людиною, вкотре таким чином намагаючись виконати замовлення Кремля з приводу корекції складу групи", - написала у Facebook представник України на переговорах, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

Політик вважає, що такі дії Росії свідчать про те, що Кремль не готовий віддавати ні політв'язнів на території Росії, ні українців у полоні ОРДЛО і Криму. "Москва ще не склала ціну, що вимагати за цей козир, і планує і далі використовувати питання заручників для торгу, шантажу і в брудних політичних іграх", - написала віце-спікер.

Геращенко також висловила здивування позицією координатора місії ОБСЄ Тоні Фріша.

"Дивує позиція координатора ОБСЄ, який спочатку взагалі і пункт про негайний допуск МКЧХ у в'язниці окупованого Донбасу вважав "політизацією процесу", а тепер вважає пункт про доступ МКЧХ до наших у тюрмах РФ необов'язковим. Ми будемо відстоювати позицію допуску до в'язниць РФ як сторони конфлікту й учасника мінського процесу, і тільки в такому випадку вважаємо за доцільне приймати декларацію. Підкреслюю - до українських в'язниць є повний доступ МКЧХ, місій ООН і ОБСЄ. Тому ця декларація повинна стосуватися в першу чергу РФ і окупованих нею територій", - написала Геращенко.

"Після місяців безплідних дискусій у декларацію таки внесли пункт про обов'язковий допуск МКЧХ у тюрми на окупованому Донбасі. Але ми стоїмо на позиції, що ця декларація не буде результативною, якщо там не зафіксують пункт про негайний і безперешкодний доступ МКЧХ до українських в'язнів у РФ і на окупованих територіях, включаючи і Крим. ... Ми вимагаємо від повноцінного учасника мінського процесу - РФ - доступу незалежних лікарів і МКЧХ до Сенцова, Балуха, Сущенка, Гриба, викраденого в Луганську, засудженого в Ростові й відправленого в Сибір Сизановича, Кольченка, Карпюка, Клиха та інших. Без цього пункту, без зобов'язань РФ допустити лікарів до наших, усі ці декларації нічого не варті", - написала Геращенко.