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Токаєв склав присягу і одразу оголосив про дострокові парламентські вибори. В Астані почалися протести

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу після перемоги на дострокових президентських виборах. Він одразу підписав низку указів, які передбачають дострокові парламентські вибори.
Токаєв склав присягу і одразу оголосив про дострокові парламентські вибори. В Астані почалися протести Фото: nur kz
Про це пише Радіо Аззатик.
 
Токаєв заступив на новий президентський термін. Згідно зі змінами до Конституції, він перебуватиме на цій посаді сім років — і не зможе балотуватися знову.
 
У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що необхідно повернути всі незаконно виведені з країни капітали. У той же час він підкреслив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.
 
Одразу після інавгурації Токаєв підписав низку указів, серед яких про заходи реалізації передвиборчої програми. Вона передбачає повне оновлення влади в країні. Зокрема, у Казахстані проведуть парламентські вибори за новою системою — за партійними списками та одномандатними округами. Вибори до верхньої палати Токаєв призначив на 14 січня, а вибори до нижньої палати мають відбутися до середини 2023 року. Також у Казахстані проведуть і вибори місцевих органів влади.
 
Після інавгурації Токаєва в місті Астана на півдні країни почалися вуличні протести проти його правління. Місцеві ЗМІ пишуть, що людей почали затримувати, а в місті блокують інтернет та мобільний звʼязок.
 
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26 11 2022 19:58
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