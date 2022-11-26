ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу після перемоги на дострокових президентських виборах. Він одразу підписав низку указів, які передбачають дострокові парламентські вибори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Токаєв склав присягу і одразу оголосив про дострокові парламентські вибори. В Астані почалися протести
Фото: nur kz
Про це пише Радіо Аззатик.
Токаєв заступив на новий президентський термін. Згідно зі змінами до Конституції, він перебуватиме на цій посаді сім років — і не зможе балотуватися знову.
У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що необхідно повернути всі незаконно виведені з країни капітали. У той же час він підкреслив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.
Одразу після інавгурації Токаєв підписав низку указів, серед яких про заходи реалізації передвиборчої програми. Вона передбачає повне оновлення влади в країні. Зокрема, у Казахстані проведуть парламентські вибори за новою системою — за партійними списками та одномандатними округами. Вибори до верхньої палати Токаєв призначив на 14 січня, а вибори до нижньої палати мають відбутися до середини 2023 року. Також у Казахстані проведуть і вибори місцевих органів влади.
Після інавгурації Токаєва в місті Астана на півдні країни почалися вуличні протести проти його правління. Місцеві ЗМІ пишуть, що людей почали затримувати, а в місті блокують інтернет та мобільний звʼязок.
Нагадаємо, що раніше ЦВК оголосила Токаєва переможцем президентських виборів у Казахстані.
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26 11 2022 19:58 МЕДІА
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