Мільйони готівки, гектари землі, елітні авто: Топ-3 найбагатших прокурорів України, - інфографіка

У топ-трійку найбільш заможних працівників прокуратури за 2016 рік, якщо судити по рухомому майну, включаючи членів сім'ї, входять двоє невідомих широкому загалу декларантів, а також заступник генерального прокурора Анатолій Матіос.

Дані взяті з спецпроекту LIGA.net "Електронні декларації - 2017: гроші суддів, прокурорів і головлікарів в графіках".

Найбагатший співробітник прокуратури - Юрій Кривобок, старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління спецрозслідування Департаменту спецрозслідування. Рухоме майно його родини становить майже 84 млн грн, з яких 3 млн декларанти зберігають в готівки. Він володіє 57 гектарами землі і понад 2600 кв. метрів нерухомості. У розпорядженні - Mercedes Benz GLE 350 D, Volksvagen Tuareg і ще ряд автомобілів, а також гідроцикл Bombardier RTX. Дохід сім'ї Кривобока за минулий рік - понад 23 млн грн.

На другому місці в списку заможних працівників прокуратури - співробітник ГПУ Юлія Біленька. Рухоме майно її та сім'ї оцінено більш ніж в 44,6 млн грн, з них готівкою - майже 14 млн грн. Прокурор і члени сім'ї їздять на Peugeot 307, BMW 316, Ford Escort і навіть ГАЗ-53. Дохід за 2016 й - менше 350 тисяч гривень.

Трійцю замикає Матіос, чиє з сім'єю рухоме майно оцінено приблизно в 38,5 млн грн, майже 18 млн з яких він і близькі родичі зберігають готівкою. Дохід його і сім'ї в минулому році - 47,4 млн грн. У Матіосів - 143 га землі та понад 1100 кв. м нерухомості.

Примітка: Всі гроші переведені за курсом в гривні і підсумовані. В сумі відбивається стан не тільки самого чиновника, а й його сім'ї (людей, з якими проживає автор декларації).

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Нагадаємо, що під час обшуку в екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна знайшли золоту лопату.