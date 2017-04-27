Топ-чиновника часів Януковича викрили на допомозі "ДНР"
"Встановлено, що до каналу фінансування терористичної організації причетний колишній чиновник часів Януковича, який займав одну з керівних посад у податковій службі і був близьким до тодішнього прем'єр-міністра Азарова. Його прізвище - Шейбут, звати Віктор", - розповів керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "LB.ua".
Його дочка Катерина Шербут зараз контролює Донецький лікеро-горілчаний комбінат. Підприємство, яке працює зараз під назвою "Катя плюс", платить податки "ДНР" і надає фінансову допомогу "Фонду Захарченка".
27 квітня відбулися обшуки в приміщеннях і банківських скриньках, які належать родині Шейбутів, протягом них було вилучено 1 млн доларів готівкою, 130 тис. євро, а також до кілограма золота в злитках.
Кримінальну справу розслідують за ст.110-1 - фінансування сепаратизму. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 10 років.
Шейбут довгий час працював у податкових органах України. У 2002-2004 роках керував групою радників Миколи Азарова, тоді обіймав посаду першого віце-прем'єра.
У березні 2010 року був призначений начальником податкової міліції, а в грудні того самого року став першим заступником Державної міграційної служби. Обіймав цю посаду аж до квітня 2014 року.
У 2013 році Шейбут вижив в авіакатастрофі на аеродромі "Чайка", де він учився керувати літаком.
Нагадаємо, що Служба безпеки викрила на Херсонщині комерційну структуру, яка фінансувала терористів.
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