Топ-чиновника часів Януковича викрили на допомозі "ДНР"

Його дочка випускає горілку в Донецьку

Колишній начальник податкової міліції, колишній перший заступник Державної міграційної служби Віктор Шейбут виявився спонсором так званої "ДНР".

"Встановлено, що до каналу фінансування терористичної організації причетний колишній чиновник часів Януковича, який займав одну з керівних посад у податковій службі і був близьким до тодішнього прем'єр-міністра Азарова. Його прізвище - Шейбут, звати Віктор", - розповів керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, інформує "LB.ua".

Його дочка Катерина Шербут зараз контролює Донецький лікеро-горілчаний комбінат. Підприємство, яке працює зараз під назвою "Катя плюс", платить податки "ДНР" і надає фінансову допомогу "Фонду Захарченка".

27 квітня відбулися обшуки в приміщеннях і банківських скриньках, які належать родині Шейбутів, протягом них було вилучено 1 млн доларів готівкою, 130 тис. євро, а також до кілограма золота в злитках.

Кримінальну справу розслідують за ст.110-1 - фінансування сепаратизму. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 10 років.

Шейбут довгий час працював у податкових органах України. У 2002-2004 роках керував групою радників Миколи Азарова, тоді обіймав посаду першого віце-прем'єра.

У березні 2010 року був призначений начальником податкової міліції, а в грудні того самого року став першим заступником Державної міграційної служби. Обіймав цю посаду аж до квітня 2014 року.

У 2013 році Шейбут вижив в авіакатастрофі на аеродромі "Чайка", де він учився керувати літаком.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила на Херсонщині комерційну структуру, яка фінансувала терористів.