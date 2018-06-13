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Топ-чиновницю Ужгородської міськради затримали на хабарі

Кошти вона вимагала передати через її цивільного чоловіка
Працівниками слідчого управління прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито начальника Управління майном міста Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, яка вимагала та отримала 800 доларів США неправомірної вигоди.
Топ-чиновницю Ужгородської міськради затримали на хабарі Фото: zak.gp.gov.ua

Правоохоронцями задокументовано, як службовець вимагала та отримала першу частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів США за укладення договору оренди комунального приміщення площею 32 кв м, інформує прес-служба прокуратури області.

"В подальшому, за 3 тис 200 доларів США вона пообіцяла вирішити питання із приватизацією вказаного об'єкту з розрахунку по 100 доларів США за кожен квадратний метр. Кошти вона вимагала передати через її цивільного чоловіка, в якого правоохоронцями і вилучено першу частину неправомірної вигоди", -йдеться у повідомленні.

Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо оголошення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, що в Ужгороді правоохоронці затримали топ-чиновників Держгеокадастру на хабарі в $200 тисяч.

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13 06 2018 20:35
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