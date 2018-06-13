Топ-чиновницю Ужгородської міськради затримали на хабарі
Правоохоронцями задокументовано, як службовець вимагала та отримала першу частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів США за укладення договору оренди комунального приміщення площею 32 кв м, інформує прес-служба прокуратури області.
"В подальшому, за 3 тис 200 доларів США вона пообіцяла вирішити питання із приватизацією вказаного об'єкту з розрахунку по 100 доларів США за кожен квадратний метр. Кошти вона вимагала передати через її цивільного чоловіка, в якого правоохоронцями і вилучено першу частину неправомірної вигоди", -йдеться у повідомленні.
Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо оголошення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.
Нагадаємо, що в Ужгороді правоохоронці затримали топ-чиновників Держгеокадастру на хабарі в $200 тисяч.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов