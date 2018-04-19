CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті провів зустріч в Баку (Азербайджан) з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Топ-командувачі НАТО та Росії провели зустріч у Баку
Сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії
Фото:ukrinform.ua
"У ході переговорів воєначальники обговорили питання військової діяльності НАТО і Росії в європейському регіоні, підвищення заходів довіри і запобігання інцидентів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони РФ.
Також відзначається, що сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, підкресливши важливість взаємодії в боротьбі з міжнародним тероризмом.
На сайті НАТО або командування Об'єднаними силами поки немає інформації про зустріч.
Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що підтримує удари по Сирії.
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