Топ-командувачі НАТО та Росії провели зустріч у Баку

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті провів зустріч в Баку (Азербайджан) з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.

"У ході переговорів воєначальники обговорили питання військової діяльності НАТО і Росії в європейському регіоні, підвищення заходів довіри і запобігання інцидентів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони РФ.

Також відзначається, що сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, підкресливши важливість взаємодії в боротьбі з міжнародним тероризмом.

На сайті НАТО або командування Об'єднаними силами поки немає інформації про зустріч.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що підтримує удари по Сирії.