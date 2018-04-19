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Топ-командувачі НАТО та Росії провели зустріч у Баку

Сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії
Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті провів зустріч в Баку (Азербайджан) з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.
Топ-командувачі НАТО та Росії провели зустріч у Баку Фото:ukrinform.ua

"У ході переговорів воєначальники обговорили питання військової діяльності НАТО і Росії в європейському регіоні, підвищення заходів довіри і запобігання інцидентів", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони РФ.

Також відзначається, що сторони обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, підкресливши важливість взаємодії в боротьбі з міжнародним тероризмом.

На сайті НАТО або командування Об'єднаними силами поки немає інформації про зустріч.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що підтримує удари по Сирії.

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19 04 2018 17:36
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