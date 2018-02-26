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Топ-менеджер Ахметова очолив виконком партії Ляшка

Топ-менеджер вказав новим місцем своєї роботи посаду голови виконкому "Радикальної партії Олега Ляшка"
Колишній гендиректор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і директор з технічного сервісу холдингу "Метінвест" Юрій Зінченко очолив виконком "Радикальної партії Олега Ляшка".
Топ-менеджер Ахметова очолив виконком партії Ляшка Олег Ляшко і Юрій Зінченко

"Сьогодні я прийняв для себе дуже важливе рішення. Я йду з корпоративного сектору і найбільшої в Україні компанії "Метінвест" для того, щоб зайнятися активною суспільно-політичною діяльністю... І сьогодні я приєднався до команди Олега Ляшка", - повідомив Юрій Зінченко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо, що Юрій Зінченко керував ММК імені Ілліча з 2012 року, у вересні 2017 року обійняв посаду директора з технічного сервісу Операційної дирекції в керуючій компанії "Метінвест" Рината Ахметова.

Тоді ж генеральним директором Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча був призначений Тарас Шевченко - керівник ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК), що входить в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД).

Відзначимо, що восени 2017 року лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко продав нерухомість за 15,9 млн грн Олександру Риженкову, батьку Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг".

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26 02 2018 18:28
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