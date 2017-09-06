Топ-менеджер компанії Курченка вийшов на волю

Екс-керівника компанії СЄПЕК Андрія Кошеля відпустили під домашній арешт.

Кошель – колишній топ-менеджер компанії СЄПЕК Сергія Курченка, фігурант справи з продажу зрідженого газу на спецаукціонах. Його звинувачували у створенні злочинної організації та привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Кошелю загрожувало до 12 років позбавлення волі.

На судовому засіданні 12 травня 2017 року представник ГПУ Адріан Лупу поклопотався про зміну запобіжного заходу Кошелю – щоб обвинуваченого випустили з СІЗО з домашнім арештом.

Про це стало відомо з ухвали Дніпровського районного суду м. Києва, повідомляють "Наші гроші".

Лупу наполіг, що наявні ризики у кримінальному провадженні зменшились, Кошель "співпрацює зі слідством, надаючи показання, в яких викриває співучасників вчинення кримінальних правопорушень".

Також прокурор просив врахувати, що подальше тримання Кошеля під вартою буде перевищувати розмір погодженого в угоді про визнання винуватості покарання, яке обвинувачений уклав з заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.

12 травня суд на прохання прокурора дозволив випустити Кошеля з СІЗО і відпустити додому з електронним браслетом. Чоловікові не можна виходити з дому із 21-ї до 6 ранку до 12 липня 2017 року.

Нагадаємо, у березні також вийшов на волю колишній замголови правління "Нафтогазу України" Олександр Кацуба. Він також укладав угоду про визнання винуватості з Юрієм Столярчуком і отримав умовний термін за те, що заплатив 100 млн грн у державний бюджет у якості компенсації збитків держави за розкрадання близько понад 1 мільярда доларів по різним епізодам.

Як відомо, Кошель є співвласником трастового фонду бізнесмена і власника групи компаній СЄПЕК Сергія Курченко.