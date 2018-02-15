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Топ-менеджер Ryanair підтвердив вихід авіакомпанії на український ринок

Майбутні маршрути не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року
Головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.
Топ-менеджер Ryanair підтвердив вихід авіакомпанії на український ринок Фото: flugzeuge.de

Коморек підтвердив слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що ірландська авіакомпанія почне літати до Українм вже восени.

"Це реальний термін, і сподіваюся, що так і станеться. На цей момент узгоджуються деталі угоди", - сказав Коморек в інтерв'ю польському порталу Fly4free.

Щодо майбутніх маршрутів Коморек повідомив, що вони не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера до України.

"Будуть певні зміни в цьому розкладі. Але точно будуть запущені польоти з України до Польщі", - поінформував він.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

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15 02 2018 10:37
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