Топ-менеджер Ryanair підтвердив вихід авіакомпанії на український ринок
Коморек підтвердив слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що ірландська авіакомпанія почне літати до Українм вже восени.
"Це реальний термін, і сподіваюся, що так і станеться. На цей момент узгоджуються деталі угоди", - сказав Коморек в інтерв'ю польському порталу Fly4free.
Щодо майбутніх маршрутів Коморек повідомив, що вони не співпадатимуть з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера до України.
"Будуть певні зміни в цьому розкладі. Але точно будуть запущені польоти з України до Польщі", - поінформував він.
Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.
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