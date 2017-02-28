Топ-менеджери Samsung пішли у відставку через корупційний скандал у Південній Кореї

Фактичному голові компанії Лі Чже Ену і ще чотирьом топ-менеджерам компанії будуть пред'явлені звинувачення в даванні хабарів

Керівники корейської компанії Samsung покинули свої посади у вівторок, 28 лютого, на тлі корупційного скандалу в Південній Кореї, який призвів до тимчасового імпічменту президента країни Пак Кин Хе.

Прокуратура Південної Кореї заявила у вівторок, що віце-президентові і фактичному голові компанії Лі Чже Ену і ще чотирьом топ-менеджерам компанії будуть пред'явлені звинувачення в даванні хабарів і розтраті. Відразу після цієї заяви свої посади покинули три з чотирьох топ-менеджерів, згаданих прокуратурою, в тому числі віце-голова компанії Чхве Кі-сон і президент Чан Чхун-ки, повідомляє ВВС.

Лі Чже Ен був заарештований у середині лютого через звинувачення в корупції. Відтоді як його батько Лі Гон Хі переніс інфаркт, Лі Чже Ен вважається фактичним головою корпорації, і, незважаючи на арешт, він поки зберігає свій пост.

Тим часом Samsung оголосила про початок реструктуризації компанії. Зокрема, розформовано офіс стратегії майбутнього - відділ компанії, який координує її роботу. Чи раніше обіцяв розформувати цей відділ, оскільки саме його співробітників звинувачують у даванні хабарів південнокорейським чиновникам, нагадує AFP.

Звинувачення на адресу топ-менеджменту компанії пов'язані з діяльністю Чхве Сун Сіль, подруги президента Пак Кин Хе. Раніше слідство встановило, що Чхве Сун Сіль незаконно змушувала великий бізнес вносити багатомільйонні пожертвування в два пов'язаних з нею неурядові фонди. Чи звинувачують в передачі грошей у ці фонди.

За версією звинувачення, Лі переказав 41 млрд вон ($36 млн) в один із фондів Чхве Сун Сіль, щоб уряд, серед іншого, закрив очі на передачу керівного поста в корпорації у спадок. Голову компанії неодноразово допитували в цій справі. Раніше Лі визнав, що Samsung надала доньці Чхве Сун Сіль коня для занять кінним спортом, про що він, за його словами, тепер шкодує. Однак звинувачення в даванні хабарів Лі та інші керівники Samsung відкидають.

Парламент Південної Кореї в грудні проголосував за імпічмент Пак Кин Хе. Її справу має розглянути конституційний суд країни, її відсторонено від посади президента. Проти її подруги Чхве Сун Сіль розслідуються декілька справ.

Нагадаємо, що 17 лютого суд Південної Кореї ухвалив спрямований прокуратурою запит про арешт віце-президента і фактичного керівника групи компаній Samsung Лі Чже Ена.

20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.

Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.