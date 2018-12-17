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Торецьк і ще три населених пункти залишилися без водопостачання

Без водопостачання залишилися 42,8 тисяч чоловік
Міста Торецьк і Залізне, а також селища Північне і Південне залишилися без водопостачання через аварію на центральному водогоні "Горлівка-Торецьк".
Торецьк і ще три населених пункти залишилися без водопостачання Фото: gettyimages.com

Увечері 16 грудня була отримана інформація про те, що на водогоні "Горлівка-Торецьк" збільшуються втрати води, повідомляє прес-служба ДержНС України.

"16 грудня о 22:00 в Головне управління надійшла інформація про збільшення втрат води на водогоні "Горлівка - Торецьк" діаметром 900 мм, в результаті чого Горлівською фільтрувальною станцією № 2 зупинена подача води з водопроводу", - повідомляють рятувальники.

У результаті без водопостачання залишилися 42,8 тисяч чоловік.

"В м. Торецк є резервуар питної води об'ємом 10 тисяч кубічних метрів, в якому зараз є 2,5 тисяч кубічних метрів питної води, мінімальний рівень води в резервуарі для забору насосними агрегатами становить 1 тисячу кубічних метрів. При необхідності вода буде подаватися населенню погодинно з резервуара. У разі відсутності води в резервуарі, забезпечення населення водою буде здійснюватися шляхом підвозу автомобілями", - пояснили в ДержНС.

На сьогодні, понеділок, 17 грудня, заплановано роботи з встановлення причин втрати води у водопроводі.

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17 12 2018 10:17
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