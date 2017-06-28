Торецьк на межі гуманітарної катастрофи через ситуацію з водопостачанням

У місті Торецьк Донецької області склалася надзвичайно важка ситуація з водопостачанням.

Виконувач обов'язків мера міста Юрій Євсіков б'є на сполох, попереджаючи про можливість гуманітарної катастрофи, заявляє Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вода надходить у місто з водоводу "Горлівка-Торецьк". Ще на початку 2017-го року, в результаті обстрілу з боку НЗФ ОРДО, була пошкоджена ділянка водоводу, що проходить через лінію зіткнення в районі шахти імені Гагаріна. За підрахунками комунальних служб Торецька на землю щодня витікає близько 15 тисяч кубометрів води. З-за цього у місті введено жорсткий графік водопостачання: майже 35 тисяч жителів отримують воду тільки дві години на добу, селища Північне і Залізна вода подається на дві години один раз за дві доби", - йдеться в повідомленні.

З підвищенням температури повітря, витрата води істотно збільшилися і ситуація значно ускладнилася. Стовпчик термометра в Торецьку на цьому тижні досяг позначки 33 градуси. У багатоповерхівках у центральній частині міста вода доходить лише до другого поверху.

У місті може спалахнути епідемія інфекційних захворювань. Міська санепідемстанція днями готується закрити всі дитячі садки. Співробітники ДержНС підвозять воду в цистернах, але її вистачає лише для нагальних потреб.

Ситуація, що склалася із водопостачанням міста Торецьк наочно демонструє той факт, що керівництво ОРДО цинічно продовжує ігнорувати інтереси цивільного населення, всупереч зробленим ними заявам, демонструє абсолютну незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки регіону та поновлення цивільної інфраструктури Донбасу.

Нагадаємо, щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води через загострення бойових дій на сході України.