Торговець людьми намагався вивезти чотирьох українок до ОАЕ

Затриманий упродовж останніх 3 років займався вербуванням та переправленням молодих українок до Туреччини та ОАЕ

В аеропорті "Бориспіль" затримали торговця людьми при спробі переправити чотирьох українок до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Прокуратурою міста Києва спільно з УБЗПТЛ в м. Києві та СУ ГУ НП в м. Києві на території аеропорту "Бориспіль" затримано 32-річного громадянина Азербайджану, який намагався переправити 4 українських дівчат віком від 20 до 25 років до міста Дубай (ОАЕ) з метою сексуальної експлуатації.

Так, прокуратурою установлено, що затриманий упродовж останніх 3 років займався вербуванням та переправленням молодих українок до Туреччини та ОАЕ, обіцяючи їм значні заробітки. В дійсності ж у жінок відбирали паспорти та змушували відпрацьовувати кошти, витрачені на оформлення візових і проїзних документів, надаючи інтимні послуги, тим самим втягуючи їх у боргову залежність.

В ході розслідування правоохоронцями задокументовано факт переправлення зловмисником через державний кордон ще однієї 24-річної українки.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у жовтні у Києві поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України трьох організаторів групи, які підшуковували дівчат для заняття проституцією.