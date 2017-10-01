Торговий центр "Гулівер" у Києві не закриватимуть, - рішення суду

Суд не виявив зв'язку між комплексом і власником банку "Михайлівський"

Апеляційний суд Києва скасував арешт на торгово-розважальний центр "Гулівер", накладений у рамках розслідування банкрутства банку "Михайлівський".

Ухвала суду від 27 грудня є в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд задовольнив скаргу компанії "ТРИ О" (багатофункціональний комплекс "Гулівер") на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 14 листопада 2016 року про накладення арешту.

В ухвалі зазначено, що прокурор і слідчий не надали жодних доказів зв'язку "ТРИ О" з ВАТ "Банк Михайлівський" або ТОВ "Екосіпан" (власник банку).

Нагадаємо, про те, що суд за клопотанням прокуратури арештував ТРЦ "Гулівер", повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Раніше Апеляційний суд залишив чинним продовження арешту підозрюваного в розкраданні 870 млн гривень колишнього голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка із заставою 137,8 млн гривень до 7 грудня.

Відзначимо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє виплатити вкладникам банку "Михайлівський" 1,2 млрд гривень.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних. У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям. Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.161-метровий багатофункціональний комплекс "Гулівер" загальною площею понад 150 тис. кв. м складається з двох блоків: 35-поверхового бізнес-центру і 8-поверхового торгово-розважального комплексу.